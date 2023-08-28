Тренер Джервонты Дэвиса категорично высказался о бое с Шоном О’Мэлли

Келли Эллис, член тренерского штаба чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса, отреагировал на слова чемпиона UFC Шона О’Мэлли, заявившего о желании провести боксёрский поединок с его подопечным.
«Танк надерёт ему задницу за один раунд. Любой мелкий легковес побьёт его, Танк, Шакур [Стивенсон], Девин [Хейни], все эти парни побьют его, потому что они боксёры. Все они нокаутируют его. Ему лучше оставить боксёров в покое до того, как его вырубят», — сказал Эллис в интервью YouTube-каналу EsNews.
Джервонте Дэвису 28 лет. Американец является чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в конце апреля, Дэвис нокаутировал соотечественника Райана Гарсию.
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