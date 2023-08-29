Холлоуэй объяснил, почему не вызвал Волкановски после победы над Корейским Зомби

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй объяснил, почему не вызвал на бой действующего чемпиона дивизиона австралийца Алекса Волкановски после победы над южнокорейцем Чон Чхан Соном, более известным как Корейский Зомби, на турнире UFC Fight Night 225.

«Я здесь не для того, чтобы кого-то вызывать. Это работа команды – понять, что делать дальше. Это дело фанатов, которые должны говорить за меня. Я здесь для того, чтобы быть неоспоримым. И я буду продолжать ползти, прокладывая путь обратно на вершину горы, и никто меня не остановит.

Я не матчмейкер. Если путь ляжет так, то так тому и быть. Я здесь не для того, чтобы выпрашивать бои. Я хочу хорошо провести время и заработать денег», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.