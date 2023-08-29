Стивенсон: Кроуфорд — гений бокса, у них с Канело разные уровни

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO).

«Я только что посмотрел своё интервью, где сказал о победе Теренса над Канело, и таково моё мнение. Кроуфорд просто на другом уровне. Я считаю, что его навыки могут преодолевать весовые категории, он знает, что делает. Он гений бокса», — приводит слова Стивенсона DAZN.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).