Промоутер Дюбуа: я бы хотел, чтобы WBA объявили бой с Усиком несостоявшимся

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа, вновь призвал признать бой с украинцем Александром Усиком несостоявшимся.
«Я испытываю к нему большое уважение, он был потрясающим тяжеловесом и действительно хорошим супертяжеловесом, но у него уже были жалобы на удары ниже пояса, он делал это против Энтони Джошуа в их боях.
Я бы хотел, чтобы WBA объявили бой несостоявшимся, потому что у Дэниела должны быть три пояса на талии. Если мы сможем провести матч-реванш, то именно к этому мы и придём. Дюбуа мог выиграть бой, ему нужно было еще немного нажать на газ, но с какой стороны на это ни посмотри, он должен стать чемпионом», — приводит слова Уоррена talkSPORT.
Напомним, Усик одержал победу в девятом раунде техническим нокаутом. В пятом раунде британец нанёс удар Усику ниже пояса, после чего украинцу понадобилось время на восстановление. Однако, в команде Дюбуа считают, что Усик симулировал.
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