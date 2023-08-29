«Каждое касание ниже пояса не нарушение». Лебедев — о спорном ударе в бою Усика и Дюбуа

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал спорный удар в поединке украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Его нанёс британец в пятом раунде, после чего Усик упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.
«Проблема заключается в том, что такие моменты всегда остаются на усмотрение рефери. И только он принимает решение, засчитывать удар или нет, отсчитывать нокдаун или фиксировать нарушение. У профессионалов зачастую допускаются попадания по трусам, если только речь не идёт о прямом попадании в пах. Не следует каждое касание ниже пояса расценивать как нарушение. Повторюсь, окончательный вердикт в любом случае остаётся за судьёй», — приводит слова Лебедева «RT на русском».
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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