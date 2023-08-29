Валуев рассказал, считает ли победу Усика в бою с Дюбуа заслуженной

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, поделился мыслями о победе украинского чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика в поединке с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Усик побелил техническим нокаутом в девятом раунде. При этом после боя многие эксперты высказали мнение, что удар, который пропустил украинец в область паха, был в рамках правил. Судья, напротив, признал его нелегитимным. На восстановление Александр взял несколько минут.

«Я считаю исход поединка и победу Усика заслуженными. Он был лучше претендента на голову. Спорный момент так и останется спорным, если промоутеры не захотят разыграть интригу и не затеют реванш», — сказал Валуев изданию «Спорт-экспресс».

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