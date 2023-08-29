Денис Лебедев обозначил позицию по введению VAR в боксе

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев признался, что поддерживает введение в боксе cистемы видеопомощи арбитрам (VAR). Ранее с таким предложением выступил известный британский боксёр Дерек Чисора.

«Поддерживаю идею Дерека Чисоры ввести в боксе систему видеоповторов. Лишним это точно не будет. Помню, в поединке с Муратом Гассиевым он тоже на самом деле попал мне не по печени, а по почкам и спине. Но мы — профессионалы, и остаётся лишь принимать подобные вещи. А вспомните, как Андре Уорд ударил Сергея Ковалёва по трусам. Но там арбитр зафиксировал нокдаун. VAR в какой-то степени могла бы помочь разобраться», — приводит слова Лебедева «RT на русском».

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: