Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев укрепил позиции в обновлённом рейтинге UFC, Стерлинг опустился в P4P

Евлоев укрепил позиции в обновлённом рейтинге UFC, Стерлинг опустился в P4P
Аудио-версия:
Комментарии

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах. В частности, позиции улучшил россиянин Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе. Мовсар поднялся на одну строчку и теперь занимает девятое место.

В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) одну позицию потерял Алджамейн Стерлинг, который недавно лишился титула чемпиона промоушена в легчайшем весе. Стерлинг в настоящий момент занимает десятое место.

Напомним, Стерлинг утратил чемпионский титул в ночь с 19 на 20 августа мск, когда в Бостоне (США) встречался с Шоном О’Мэлли. Их бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем пояса UFC в легчайшем весе.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

Материалы по теме
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android