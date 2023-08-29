Евлоев укрепил позиции в обновлённом рейтинге UFC, Стерлинг опустился в P4P

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах. В частности, позиции улучшил россиянин Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе. Мовсар поднялся на одну строчку и теперь занимает девятое место.

В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) одну позицию потерял Алджамейн Стерлинг, который недавно лишился титула чемпиона промоушена в легчайшем весе. Стерлинг в настоящий момент занимает десятое место.

Напомним, Стерлинг утратил чемпионский титул в ночь с 19 на 20 августа мск, когда в Бостоне (США) встречался с Шоном О’Мэлли. Их бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем пояса UFC в легчайшем весе.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: