Корейский Зомби покинул UFC

Южнокорейский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби, покинул промоушен UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch. Ранее боец принял решение завершить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

В последнем бою, состоявшемся 26 августа в Сингапуре в рамках UFC Fight Night 225, Чон Чхан Сон встречался с американцем Максом Холлоуэем. По его итогам Корейский Зомби проиграл нокаутом в третьем раунде.

Чон Чхан Сону 36 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2007 году и в марте 2011-го провёл дебютный поединок под баннером UFC. В общей сложности в его активе 25 боёв в ММА, в которых он добыл 17 побед и потерпел восемь поражений.

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