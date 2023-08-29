Камару Усман рассказал, сможет ли Нганну продержаться 12 раундов против Фьюри

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о предстоящем бое камерунского бойца Фрэнсиса Нганну, покинувшего промоушен UFC из-за конфликта с организацией, и британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри.

«Говоря о 12-раундовом противостоянии, то на бумаге я не думаю, что у Фрэнсиса достаточно навыков или опыта, чтобы выиграть этот бой, но у него есть одно уравнивающее оружие, которым является данная богом мощь. Если он попадёт по тебе, ты уснёшь.

Если вы ещё не заметили, Фрэнсис благословлён, несмотря на все испытания и невзгоды, которые ему пришлось пройти. Ему повезло, что он способен провести бой такого масштаба, самый большой бой в мире. Если получится продвинуть этот бой в правильном направлении, то это будет потрясающий бой», — сказал Усман в интервью TMZ.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).