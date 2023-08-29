Экс-претендент на титул чемпиона мира Силлах: пока не вижу победы Усика над Фьюри

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе украинец Исмаил Силлах высказался о возможном бое своего соотечественника Александра Усика и британского боксёра Тайсона Фьюри.
«Не знаю, будет ли бой. Сам спрашивал у Сани, когда. Его соперник постоянно ищет какие-то оправдания. Думаю, что поединок состоится. Вопрос – когда? Не буду врать, пока я не вижу победы Саши над Фьюри. Тайсон очень техничный, бьющий. Как говорят, большой боксёр всегда выиграет у маленького. Но я знаю, что Усик творил чудеса, постоянно творил сенсацию, выигрывал в невероятных боях. Саня – монстр», – приводит слова Силлаха MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в поединке, который состоялся 26 августа во Вроцлаве (Польша). Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.
Тайсон Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда в добровольной защите титула WBC досрочно остановил в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.
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