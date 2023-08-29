Стерлинг назвал Сехудо охотником за славой после обнародования личных сообщений

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг обратился к бывшему обладателю поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо, который ранее обнародовал советы, данные Стерлингу перед боем с Шоном О'Мэлли на UFC 292.

«Публикация личных сообщений. Он такой охотник за славой, этот парень. Генри Сехудо, если ты смотришь это, ты просто охотник за славой. Братан, я знаю, что мы не лучшие друзья или что-то в этом роде, но почему всё обязательно надо делать перед камерами? Это очень странно.

Вот почему у нас произошёл небольшой конфликт в Вегасе, но люди подумали, что мы это инсценируем. Он сказал что-то вроде: «Давай подождём камер». Чувак, это не чёртова игра. Ты думаешь, что всё сводится к тому, чтобы конфликт произошёл перед камерами? Нет, мы на самом деле ссоримся… Мне не нужно ждать, пока камеры снимут это и разрекламируют бой, чтобы продать побольше билетов. Он слишком странно относится к этим вещам», — сказал Стерлинг в подкасте The Weekly Scraps.