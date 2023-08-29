Нганну: Фьюри точно упадёт на канвас

Бывший боец UFC, камерунец Фрэнсис Нганну, у которого на конец октября 2023 года назначен поединок по правилам бокса с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, высказался о предстоящем бое. Британец является чемпионом мира по версии WBC и бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
«Неважно, что он говорит. Важно то, что произойдёт в Саудовской Аравии. Произойдёт то, что он упадёт на канвас, я вас уверяю в этом. Я знаю, что он отправится на канвас. Я знаю, что он хорош в возвращении в стойку, но мы посмотрим насколько. Однако он точно будет на канвасе», — сказал Нганну в интервью TMZ.
Бой Нганну и Фьюри запланирован на 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, камерунский боец в начале 2023 года отказался продлевать контракт с UFC по финансовым причинам.
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