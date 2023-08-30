«Он выдоил 100% из этого момента». Промоутер Хирн — об ударе Дюбуа ниже пояса Усику
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Директор Matchroom Sport. британец Эдди Хирн рассказал о своём отношении к эпизоду в бою украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа, когда украинский боксёр, по мнению рефери, получил удар ниже пояса.
«Выдоил ли он эту ситуацию? Сто процентов. Он выдоил всё из этого момента. Удар пришёлся в его тело. Вы видели клип из боя с Энтони Джошуа, где он нанёс тот же удар, а Усик делал то же самое. Кстати, он очень умно поступил после боя, стянув шорты пониже на два дюйма от пупка, чего не было во время боя», — сказал Хирн в интервью IFL TV.
Александр Усик одержал победу над Дюбуа, отправив британца в нокдаун в девятом раунде. Титульный бой состоялся 26 августа 2023 года на арене во Вроцлаве (Польша).
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