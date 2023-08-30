«Снова в зале». Забит Магомедшарипов показал новое фото

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгком дивизионе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото из тренажёрного зала.
«Снова в зале», — подписал фотографию Магомедшарипов.
Фото: Из личного архива Забита Магомедшарипова
Магомед дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Ранее Магомед признавался, что UFC предлагало ему вернуться и сразу провести титульный бой, но от отказался.
Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова:
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