«Снова в зале». Забит Магомедшарипов показал новое фото

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгком дивизионе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото из тренажёрного зала.

«Снова в зале», — подписал фотографию Магомедшарипов.

Фото: Из личного архива Забита Магомедшарипова

Магомед дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Ранее Магомед признавался, что UFC предлагало ему вернуться и сразу провести титульный бой, но от отказался.

Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова: