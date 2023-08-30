Стерлинг назвал бойца, который должен быть следующим претендентом на пояс в легчайшем весе

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг высказал мнение, что если реванш с Шоном О’Мэлли провести у него не получится, драться с О’Мэлли должен его приятель, представитель Грузии Мераб Двалишвили.

«Думаю, на ум приходит только одно имя — Алджамейн Стерлинг. Но если бы мне предложили немедленный матч-реванш в декабре, я бы уважительно отказался. Мне бы пришлось. А вот если бы его назначили на начало следующего года, например, на январь или февраль, я бы принял его с большим удовольствием. Но если я не получу реванш, то следующим на очереди должен быть Мераб Двалишвили. Он претендент номер один», — сказал Стерлинг на канале FunkMasterMMA в YouTube.

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