Названы гонорары хедлайнеров UFC 292 с главным боем Стерлинг – О’Мэлли

В ночь на 20 августа мск в Бостоне (США) состоялся турнир UFC 292. В его главном событии встречались американцы Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли. Победу добыл О’Мэлли, за счёт чего стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе. Издание MMA Fighting, основываясь на данных из открытых источников, назвало гонорары участников спортивного мероприятия:

Шон О'Мэлли – $ 500 000

Алджамейн Стерлинг – $ 500 000

Вэйли Чжан (победила Аманду Лемос) – $ 520 000

Аманда Лемос – $ 250 000.

В гонорары не вошли дополнительные суммы в виде бонусов за «Лучший бой» или «Лучшее выступление».

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

Ранее Стерлинг назвал бойца, который должен быть следующим претендентом на пояс UFC в легчайшем весе.