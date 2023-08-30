Тренер Дюбуа оценил шансы признать бой с Усиком несостоявшимся

Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз поделился мнением о шансах на то, что поединок его подопечного с украинцем Александром Усиком признают несостоявшимся. Ранее о желании добиться этого заявлял промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен.
«Это крайне маловероятно, но мы всё равно будем настаивать на этом. У них есть план, но я не дурак. Победа Даниэля Дюбуа не вписывается в их замысел. Бой с Тайсоном Фьюри будет в приоритете. Да, Фрэнк Уоррен собирается настаивать на этом. Но я реалист», — приводит слова Чарльза Boxing News.
Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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