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Джон Джонс назвал бой, в котором едва не сдался

Джон Джонс назвал бой, в котором едва не сдался
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Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс вспомнил свой поединок с соотечественником Домиником Рейесом, который состоялся в феврале 2020 года. Джонс тогда одержал победу единогласным решением судей.

«Он ударил меня ногой с разворота в лицо, а затем – в живот. Я упал, и технически это был нокдаун. Он устроил мне настоящий бой. Доминик был единственным после Александра Густафссона, кто сделал это со мной. Я помню, как подумал: «Чёрт, возможно, ты встретил себе равного соперника, Джон. Ничего страшного, если в этом бою ты проиграешь. Просто не позволяй ему нокаутировать тебя», — сказал Джонс на канале Kanpai Pandas в YouTube.

Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом:

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