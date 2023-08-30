Александр Волкановски в третий раз стал отцом

Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с новорождённой дочкой. Это уже третья дочь в семье Волкановски.
«Рейн Волкановски. Третья девочка. Пусть она царствует («Рейн» в английском языке переводится в том числе как «царствовать». — Прим. «Чемпионата») долго», — написал Волкановски.
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с мексиканцем Яиром Родригесом. Поединок проходил в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Противостояние завершилось победой Александра техническим нокаутом в третьем раунде. После окончания боя появились судейские записки поединка. Все три судьи отдали оба полностью завершившихся раунда австралийскому чемпиону.
На счету Волкановски 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.
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