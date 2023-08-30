Хирн предположил, какой просчёт допустил Дюбуа в бою с Усиком

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о недавнем поединке украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. В пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего тот упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным. Как считает Хирн, Дюбуа следовало куда активнее работать после того, как Усик поднялся.

«Когда Усик поднялся после трёх минут, проведённых на паркете, у Дюбуа оставалось две с половиной минуты в раунде на то, чтобы наносить удары. Усик – исключительный боксёр, и я чувствовал, что он сломает Дэниэля морально. И на самом деле именно это и произошло. Когда Дэниэль сказал, что потерял импульс, это было плохим знаком. Но вот что я скажу – Даниэлю Дюбуа 25 лет. Думаю, у него фантастическое будущее, если он сможет стать сильнее морально. Ты должен подниматься. Особенно в таких ситуациях», — сказал Хирн на канале Matchroom Boxing в YouTube.

Напомним, Усик победил в девятом раунде техническим нокаутом.

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