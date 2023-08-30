«Ждал человека всю жизнь». Спивак высказался о свадьбе с Мохнаткиной

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак высказался о свадьбе с россиянкой Мариной Мохнаткиной, выступающей в американском промоушене PFL.

«Как изменилась жизнь после свадьбы? В очень хорошую сторону. Я рад, что со мной такой человек в жизни находится, которого я, наверное, ждал всю свою жизнь.

Каких-то каникул не устраивали, потому что мы в обойме находимся, мы постоянно тренируемся, к чему-то готовимся. У неё вообще каждые два месяца бои, ей надо постоянно быть готовой. Отдыхали, но это событие не отмечали», — сказал Спивак в интервью изданию MMA.Metaratings.ru.

В ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция) Спивак сразится с бывшим претендентом на титул французом Сирилем Ганом.