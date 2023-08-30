Хирн ответил, считает ли скандальный удар в бою Усика и Дюбуа запрещённым

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа, который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).
Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар ниже линии пояса, после чего украинец упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление.
«Вот что я скажу: любой удар ниже пупка, в пояс, который должен располагаться ниже пупка, является запрещённым. Вы можете посмотреть момент в замедленной съёмке и увидеть, что весь кулак был ниже пупка, а его нижняя часть была на 15–20 см ниже линии пояса, что довольно близко к паху. Я считаю, что это определённо был удар в пах», — сказал Хирн в интервью пресс-службе Matchroom.
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