Промоутер: Усик выглядел постаревшим в бою с Дюбуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о выступлении украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) в бою с британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

«Я считаю, что Усик не был собой со стартового гонга. Его ноги были медленными, а он выглядел уставшим и постаревшим. Было ли это давление из-за того, что выступает недалеко от дома? Был ли он травмирован?

Почему ринг был таким маленьким? Когда я вижу, что боец, который любит двигаться, выходит в маленький ринг, это говорит мне о том, что он не хочет двигаться, что необычно для Усика. К тому же он дрался с Даниэлем Дюбуа… Но, несмотря на это, он выиграл каждый раунд», — сказал Хирн в интервью пресс-службе Matchroom.