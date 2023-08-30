62% читателей «Чемпионата» считают, что Усик пропустил чистый удар и должен был проиграть

В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся поединок за титулы WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO)* и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).

Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде, однако в пятом раунде побывал на полу после удара в область пояса, который рефери Луис Пабон посчитал нелегитимным. «Чемпионат» провёл опрос, был ли удар чистым/запрещённым.

На момент написания новости в опросе приняли участие 13,5 тысячи читателей, из которых 62% посчитали, что удар был чистым. Остальные 38% поддержали решение рефери.

Победа над Даниэлем Дюбуа стала для 36-летнего Александра Усика десятой в титульных поединках.

* рекорд на момент поединка