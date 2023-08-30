Бой между Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым состоится 28 октября в Москве

Российские боксёры Алексей Папин (15-1, 14 KO) и Сослан Асбаров (4-0, 1 KO) проведут очный поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Встреча состоится 28 октября на московской «ЦСКА Арене»
Алексею Папину 35 лет. До решения об исключении российских и белорусских боксёров из рейтинга Всемирного боксёрского совета (WBC) боец занимал первую строчку и был обязательным претендентом на титул в первом тяжёлом весе. В настоящий момент находится на седьмой позиции в рейтинге WBA. В последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, победил техническим нокаутом во втором раунде боснийца Дамира Бельо (26-1, 21 KO).
Сослану Асбарову 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. В своём последнем бою в марте победил единогласным судейским решением по итогам десяти раундов американца Брэндона Глэнтона (17-2, 14 KO).
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