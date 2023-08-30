Стал известен следующий соперник Хасана Магомедшарипова в Bellator

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов проведёт свой следующий поединок на турнире Bellator 299, который состоится в ночь с 23 на 24 сентября в Дублине (Ирландия), сообщает пресс-служба организации.

Соперником 22-летнего россиянина станет 35-летний валлиец Мартин Макдона. Для бойца предстоящее выступление является дебютным в американском промоушене.

Хасан Магомедшарипов, младший брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова, дебютировал как профессионал в 2019 году и в июле 2021-го впервые подрался в Bellator. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах восемь побед (три – досрочно) и ни одного поражения.