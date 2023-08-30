Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен следующий соперник Хасана Магомедшарипова в Bellator

Стал известен следующий соперник Хасана Магомедшарипова в Bellator
Комментарии

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов проведёт свой следующий поединок на турнире Bellator 299, который состоится в ночь с 23 на 24 сентября в Дублине (Ирландия), сообщает пресс-служба организации.

Соперником 22-летнего россиянина станет 35-летний валлиец Мартин Макдона. Для бойца предстоящее выступление является дебютным в американском промоушене.

Хасан Магомедшарипов, младший брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова, дебютировал как профессионал в 2019 году и в июле 2021-го впервые подрался в Bellator. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах восемь побед (три – досрочно) и ни одного поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android