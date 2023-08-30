Энди Руис объяснил, почему не состоялся его бой с Уайлдером
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) высказался о срыве переговоров со звёздным соотечественником Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
«Никто не уклоняется от Уайлдера, чуваки. Скажите ему, чтобы он заплатил мне столько, сколько я заслуживаю. Они пытаются заплатить мне столько, сколько я получил за последний бой. Это бессмысленно. Ты, чёрт возьми, взбираешься по лестнице, побеждаешь соперников, и гонорары также должны подниматься.
Чёрт, я бы подрался с ним за $ 10 млн. Если вы покажете Уайлдеру, как я выгляжу и чем занимаюсь в зале, он не захочет драться. Он захочет заплатить мне ещё меньше», — сказал Руис во время прямого эфира в социальных сетях.
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