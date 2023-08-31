Девин Хейни назвал сроки следующего боя

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни (30-0, 15 KO) сообщил, что готовится выступить в ноябре.

«Я просто весело провожу время и поддерживаю форму. У нас пока нет подтверждённой даты, но мы остаёмся в зале.

По словам Реджиса [Прогрейса], в его контракте была первоначальная дата в октябре. Я ничего не знал о ноябре, пока не стало известно о бое Тайсона Фьюри. Эдди [Хирн] назвал место для второй даты. Я остаюсь в зале, готовый ко всему», — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу Thaboxinvoice.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Хейни провёл обязательную защиту против украинца Василия Ломаченко, победив единогласным судейским решением.