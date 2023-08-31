Сириль Ган считает, что победа над Спиваком вернёт его в гонку за пояс

Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Сириль Ган рассказал о своём желании вернуться в гонку за титул.
«Лучший путь для меня — это сделать то же самое, что я делал в прошлые годы. Я собираюсь сделать громкое заявление в эту субботу и оно будет таким: «Я всё ещё здесь и я хочу вернуться к гонке за пояс». Наилучший путь — самый короткий путь до титула.
Всю свою карьеру я провожу в спешке. Начал тренироваться по ММА в 2018, провел первый бой всего через полгода, с тех пор и по сей день я все время был в спешке. Так что да, сейчас я не хочу торопиться теперь», — приводит слова Гана MMA News.
Всего у француза 11 побед в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Следующий бой он проведёт с Сергеем Спиваком в ближайшие выходные.
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