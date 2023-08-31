Вадим Немков отказался от чемпионского титула Bellator

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), сообщил о переходе в тяжёлый вес (до 120 кг). Исходя из своего решения, Немков лишился титула чемпиона в полутяжёлом весе.
«Да, я перешёл в тяжёлый вес. Пока чемпиона в полутяжёлом весе нет», — сказал Немков в интервью ТАСС.
31-летний Немков провёл десять поединков на площадке Bellator, в девяти из которых одержал победу. Один из боёв, с Кори Андерсоном, был оставлен без результата в связи со случайным столкновением головами, однако российский боец смог одолеть американсца засчёт единогласного решения судей в ответном бое на Bellator 288.
Последним для Немкова боем в полутяжёлой весовой категории стал поединок на Bellator 297 против Йоэля Ромеро, в котором российский боец так же праздновал победу, благодаря единогласному решению арбитров.
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