«Мы хотим творить историю». Оливейра — об ответном бое с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал о настрое на предстоящий бой с Исламом Махачевым. Ранее Оливейра и Махачев встречались в титульном бое в лёгком весе на UFC 290, победу в котором праздновал россиянин.

«Мы хотим творить историю. Ислам очень жёсткий, заслушивает уважение всего мира. Он очень развивается, но у меня есть мечта. Я хочу снова стать чемпионом, хочу продолжать творить историю, показывая детям из фавел, что если действительно во что-то верить, то можно победить. Мы здесь, чтобы бить рекорды», — сказал Оливейра MMA Fighting.

Бой Оливейры и Махачева состоится в рамках UFC 294, который пройдёт 21 октября 2023 года в Абу-Даби, ОАЭ. Их поединок является главным событием вечера.