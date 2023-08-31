«Мы хотим творить историю». Оливейра — об ответном бое с Махачевым
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал о настрое на предстоящий бой с Исламом Махачевым. Ранее Оливейра и Махачев встречались в титульном бое в лёгком весе на UFC 290, победу в котором праздновал россиянин.
«Мы хотим творить историю. Ислам очень жёсткий, заслушивает уважение всего мира. Он очень развивается, но у меня есть мечта. Я хочу снова стать чемпионом, хочу продолжать творить историю, показывая детям из фавел, что если действительно во что-то верить, то можно победить. Мы здесь, чтобы бить рекорды», — сказал Оливейра MMA Fighting.
Бой Оливейры и Махачева состоится в рамках UFC 294, который пройдёт 21 октября 2023 года в Абу-Даби, ОАЭ. Их поединок является главным событием вечера.
Комментарии
- 31 августа 2023
-
12:56
-
12:55
-
12:07
-
11:28
-
11:05
-
10:40
-
10:09
-
07:00
-
04:20
-
01:05
-
00:45
- 30 августа 2023
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:35
-
21:57
-
21:10
-
20:56
-
19:49
-
19:40
-
19:36
-
18:55
-
18:41
-
18:06
-
17:35
-
16:51
-
16:10
-
15:34
-
15:10
-
14:41
-
13:52
-
13:28
-
12:50
-
12:34
-
11:52
Партнерский контент