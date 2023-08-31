Оливейра: Чендлер, Гэтжи и Дариуш говорили, что побьют меня, но вы видели, что произошло

Бразильский боец UFC лёгкого веса Чарльз Оливейра уверил болельщиков в своей силе, вспомнив победные бои, в предверии титульного поединка с российским бойцом Исламом Махачевым.

«Многие люди говорят, что мне нужно поработать над своей психологией, чтобы иметь возможность драться и побеждать в Абу-Даби. Многие люди говорят, что я не готов к этому бою [с Исламом Махачевым]. Я прямо сейчас в дороге посмотрел видео Майкла Чендлера, Дастина Порье и Бенеила Дариуша, которые говорили, что побьют меня, но вы все видели, что проищошло. Нет смысла говорить, что я сделаю. Позвольте всему случиться. Я хочу быть собой 21 октября, хочу быть крутым и близким к людям, которые меня действительно любят», — сказал Оливейра MMA Fighting.

Бой Чарльза Оливейры и Исалма Махачева запланирован на UFC 294, который пройдёт 21 октября 2023 года в Абу-Даби, ОАЭ.