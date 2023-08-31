Мераб Двалишвили сделал заявление после критики от Даны Уайта
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт подверг критике Двалишвили из-за его позиции, выражающейся в нежелании сражаться за титул в легчайшем весе. Мераб считает, что драться с чемпионом Шоном О’Мэлли должен Алджамейн Стерлинг.
«Я не понимаю, в чём проблема. Кто сейчас должен драться за титул, не обсуждается. Это либо Алджо, либо я», — написал Двалишвили.
Напомним, в последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили встречался с россиянином Петром Яном. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.
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