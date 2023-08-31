Дрозд: не сказал бы, что в боксе эра возрождения. Фундаментальных изменений не вижу

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд поделился мнением об актуальных тенденциях в боксе.

«Наверное, хотелось бы так думать. И, самое главное, видеть, что он переживает возрождение. Но внутренне фундаментальных изменений я не вижу, не чувствую. Есть же время для защиты чемпионов. Возможно, время подошло так, что многие стали боксировать именно сейчас. Но я бы, наверное, не сказал, что пошла эра возрождения.

При этом нельзя отрицать, что в последнее время есть классные поединки, которых очень ждали, которые интересны. Яркий пример – бой Кроуфорда и Спенса. Я его ждал очень давно, он случился. Ребята на пике – они лучшие в мире. Это круто», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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