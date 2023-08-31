Тайсон Фьюри поддел Усика, высоко натянув шорты

Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обыграл спорную ситуацию в последнем поединке украинца Александра Усика. В бою с Даниэлем Дюбуа в пятом раунде Усик пропустил удар в область пояса, после чего рухнул на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

Фьюри показал своё фото с высоко натянутыми шортами. При этом на снимке он отметил Усика.

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

Бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

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