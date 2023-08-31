«Красивое шоу с нанесением телесных повреждений». Волков — о бое с Туивасой

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался по поводу предстоящего поединка с австралийцем Таем Туивасой. Он состоится на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия).
«До предстоящего поединка счёт уже идёт на дни. Количество тренировок снижено, но качество – нет. Можно сказать, что мы на финишной прямой, ожидая красивое шоу с нанесением телесных повреждений», — написал Волков.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, Александр встречался с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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