На пресс-конференции промоушена «Наше Дело» произошла массовая драка

В ходе пресс-конференции промоушена «Наше Дело», которая проходила в ТРЦ «Ривьера» в Москве, произошла массовая драка. Участие в потасовке принимали десятки человек, в том числе фанаты, а также известный боец смешанных единоборств Шовхал Чурчаев. Охрана постаралась разнять противоборствующие стороны, но оперативно этого сделать не получилось.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые провели беседу с организаторами мероприятия. Кроме того, в ТРЦ «Ривьера» прибыли сотрудники Росгвардии, а также медицинские работники. Кому-то из пострадавших потребовалась помощь врачей.