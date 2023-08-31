На пресс-конференции промоушена «Наше Дело» произошла массовая драка
Поделиться
В ходе пресс-конференции промоушена «Наше Дело», которая проходила в ТРЦ «Ривьера» в Москве, произошла массовая драка. Участие в потасовке принимали десятки человек, в том числе фанаты, а также известный боец смешанных единоборств Шовхал Чурчаев. Охрана постаралась разнять противоборствующие стороны, но оперативно этого сделать не получилось.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые провели беседу с организаторами мероприятия. Кроме того, в ТРЦ «Ривьера» прибыли сотрудники Росгвардии, а также медицинские работники. Кому-то из пострадавших потребовалась помощь врачей.
Комментарии
- 31 августа 2023
-
22:12
-
21:18
-
21:00
-
20:15
-
19:25
-
18:07
-
17:52
-
16:17
-
15:23
-
14:28
-
13:40
-
12:56
-
12:55
-
12:07
-
11:28
-
11:05
-
10:40
-
10:09
-
07:00
-
04:20
-
01:05
-
00:45
- 30 августа 2023
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:35
-
21:57
-
21:10
-
20:56
-
19:49
-
19:40
-
19:36
-
18:55
-
18:41
-
18:06
Партнерский контент