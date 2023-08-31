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На пресс-конференции промоушена «Наше Дело» произошла массовая драка

На пресс-конференции промоушена «Наше Дело» произошла массовая драка
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В ходе пресс-конференции промоушена «Наше Дело», которая проходила в ТРЦ «Ривьера» в Москве, произошла массовая драка. Участие в потасовке принимали десятки человек, в том числе фанаты, а также известный боец смешанных единоборств Шовхал Чурчаев. Охрана постаралась разнять противоборствующие стороны, но оперативно этого сделать не получилось.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые провели беседу с организаторами мероприятия. Кроме того, в ТРЦ «Ривьера» прибыли сотрудники Росгвардии, а также медицинские работники. Кому-то из пострадавших потребовалась помощь врачей.

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