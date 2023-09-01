Мадиев победил Абдукахорова единогласным решением судей

Российский боксёр среднего веса Магомед Мадиев одержал победу единогласным решением судей со счётом 78-75, 79-73, 79-73 над узбекским боксёром Кудратилло Абдукахоровым в поединке, возглавившем вечер бокса 31 августа в Москве.

В активе Мадиева 17 побед, одна ничья и три поражения. На счету Абдукахорова 18 побед и три поражения.

После боя 28-летний Мадиев сказал, что хотел бы поскорее вернуться на ринг и провести ещё один поединок против аргентинца Эмилиано Пучеты, первый поединок против которого завершился ничейным результатом.

«Я доволен победой, но вот технико-тактическими действиями – не очень. Я к концу только раскрылся, пошло уже полегче, начал слушать тренера. Я заметил, что после нескольких попаданий по корпусу сопернику стало легче работать. В общем, работа по этажам сыграла ключевую роль в конце. Что касается желаемого следующего соперника, то я хотел бы провести реванш с Пучетой. Хочу его победить!» — сказал Мадиев после боя с Абдукахоровым.