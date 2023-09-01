Красюк отреагировал на фото Фьюри с высоко натянутыми шортами, где он поддел Усика

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, отреагировал на недавнюю фотографию британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. На снимке Фьюри обыграл спорную ситуацию в последнем поединке Усика с Даниэлем Дюбуа. В пятом раунде Усик пропустил удар в область пояса, после чего рухнул на канвас, а затем взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным. Фьюри показал своё фото с высоко натянутыми шортами. Красюк у себя в соцсетях показал то же фото, добавив к нему изображения известного хип-хоп-исполнителя Snoop Dogg и марихуаны.
Напомним, поединок Усика и Дюбуа проходил 26 августа во Вроцлаве (Польша). Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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