Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания UFC Fight Night 226: Спивак почти на 3 кг тяжелее Гана

Результаты взвешивания UFC Fight Night 226: Спивак почти на 3 кг тяжелее Гана
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 2 сентября, в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого встретятся бойцы тяжёлой весовой категории француз Сириль Ган и представитель Молдавии Сергей Спивак. Накануне соревнований прошла официальная церемония взвешивания. По её итогам Спивак оказался тяжелее своего соперника почти на 3 кг.

UFC Fight Night 226, результаты взвешивания:

Сириль Ган (113,4 кг) — Сергей Спивак (116,12 кг);
Манон Фиоро (56,7 кг) — Роуз Намаюнас (56,7 кг);
Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Тиаго Мойзес (70,76 кг);
Волкан Оздемир (93 кг) — Богдан Гуськов (93 кг);
Уильям Гомис (66,22 кг) — Янис Геммури (66,22 кг);
Морган Шарьер (66,22 кг) — Маноло Зеччини (66,22 кг).

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:

Материалы по теме
UFC Fight Night: Спивак отметит свадьбу с Мохнаткиной победой над звездой? LIVE
Live
UFC Fight Night: Спивак отметит свадьбу с Мохнаткиной победой над звездой? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android