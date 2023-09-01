Результаты взвешивания UFC Fight Night 226: Спивак почти на 3 кг тяжелее Гана
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Завтра, 2 сентября, в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого встретятся бойцы тяжёлой весовой категории француз Сириль Ган и представитель Молдавии Сергей Спивак. Накануне соревнований прошла официальная церемония взвешивания. По её итогам Спивак оказался тяжелее своего соперника почти на 3 кг.
UFC Fight Night 226, результаты взвешивания:
Сириль Ган (113,4 кг) — Сергей Спивак (116,12 кг);
Манон Фиоро (56,7 кг) — Роуз Намаюнас (56,7 кг);
Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Тиаго Мойзес (70,76 кг);
Волкан Оздемир (93 кг) — Богдан Гуськов (93 кг);
Уильям Гомис (66,22 кг) — Янис Геммури (66,22 кг);
Морган Шарьер (66,22 кг) — Маноло Зеччини (66,22 кг).
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
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