Редкач предположил, почему Фьюри на самом деле не хочет проводить бой с Усиком

Известный украинский боксёр Иван Редкач поделился мнением о причинах, по которым британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри будто бы не желает проводить поединок с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. По версии Редкача, это объясняется неприязнью Фьюри к Усику и его команде.
«Я верю, что бой Усика с Фьюри состоится, но он будет попозже. Опять же, как говорит сам Тайсон, он не хочет давать ему этот бой, потому что ему не нравится Усик как человек и команда Усика тоже.
Фьюри это неоднократно говорил в интервью. Говорил, что ему не нравится его команда. Я могу показать фрагменты, где он это говорит прямым текстом. Что они полное дерьмо», – сказал Редкач на канале THE GAME / ROMAN KADEMIN в YouTube.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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