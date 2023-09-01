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Усик объяснил, почему его экс-тренер, работавший с Дюбуа, не мог раскрыть секретов о нём

Усик объяснил, почему его экс-тренер, работавший с Дюбуа, не мог раскрыть секретов о нём
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что его бывший тренер Джеймс Али Башир не мог рассказать британцу Даниэлю Дюбуа каких-либо секретов о нём, потому что и не знает их.

«Джеймс Али Башир — великий и хороший человек. Но он не стал бы учить Дюбуа никаким секретам, потому что не знает ни одного из них. Хотя мы долгое время работали вместе, он не смог научить меня чему-то конкретному. Он не знал меня лично. Вот почему и не мог рассказать Дюбуа ни о каких моих секретах. Он просто их не знает. Но я могу рассказать о человеке, который знает меня по-настоящему – таким, какой я есть. Это не моя мама. Это моя жена. Она знает, кто я такой», — приводит слова Усика BoxingScene со ссылкой на SecondsOut.

Напомним, Усик победил Дюбуа в девятом раунде.

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