Азамат Керефов и Осимхон Рахмонов, соперники на ACA 162, не смогли сделать вес перед боем

В рамках события ACA 162, которое состоится 2 сентября в Краснодаре, ожидается бой между Азаматом Керефовым и Осимхоном Рахмоновым. Оба бойца на взвешивании не смогли уложиться в допустимые значения. Помимо них, американец Лэнс Палмер также не сделал вес перед четвертьфинальным боем Гран-при.
«На утреннем взвешивании Палмер не уложился в лимит весовой категории, показав лишние 850 граммов. Также неудачными оказались все попытки уложиться в лимит полулёгкой весовой категории участников ещё одного четвертьфинального поединка Гран-при в наилегчайшем весе: Азамат Керефов превысил лимит на 1,7 кг, его соперник Осимхон Рахмонов — на 850 граммов. Мы сохранили эти бои, но в соответствии с системой штрафов ACA Лэнс будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника. Рахмонов — на 30% и на 50% – Керефов. Мы вынесли строгое предупреждения всем участникам Гран-при: тот, кто выходит в следующий круг «восьмёрки», в случае перевеса может быть отстранён от участия в Гран-при», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.
- 1 сентября 2023
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