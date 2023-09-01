Прохазка сообщил, когда хочет провести титульный бой, назвав желаемого соперника

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка заявил, что надеется провести провести титульный бой в этом году, а в качестве соперника видит бразильца Алекса Перейру.
«Мой следующий поединок будет за титул. Думаю, у Алекса будет очень хороший шанс показать миру, что такое хороший титульный бой. Я бы хотел видеть его своим соперником в следующем бою. Я хочу драться в этом году. Мне нужен Перейра», — сказал Прохазка на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Напомним, Прохазка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Из-за неё в ноябре прошлого года чех отказался от чемпионского титула.
Иржи Прохазка показал олдскульную боксёрскую тренировку:
Ранее о потенциальном поединке между Прохазкой и Перейрой мнением поделился президент UFC Дана Уайт.
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