Сириль Ган — о бое против Спивака: надеюсь, в выходные проведу мастер-класс

Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Сириль Ган прокомментировал предстоящий поединок против представителя Молдавии Сергея Спивака.

«Я просто надеюсь, что в эти выходные проведу мастер-класс. Я сделаю всё возможное, чтобы провести идеальное выступление.

Превзойти победу в бою с Туивасой? Сценарий последнего боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным. Это было как в кино — происходит что-то плохое, но ты возвращаешься сильнее и берёшь ситуацию в свои руки.

Это было действительно идеально, но я не хочу, чтобы бой против Спивака сложился так же. Я просто хочу закончить бой досрочно, и болельщики, думаю, будут этому рады», — приводит слова Гана MMAJunkie.