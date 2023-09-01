Сириль Ган — о бое против Спивака: надеюсь, в выходные проведу мастер-класс
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Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Сириль Ган прокомментировал предстоящий поединок против представителя Молдавии Сергея Спивака.
«Я просто надеюсь, что в эти выходные проведу мастер-класс. Я сделаю всё возможное, чтобы провести идеальное выступление.
Превзойти победу в бою с Туивасой? Сценарий последнего боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным. Это было как в кино — происходит что-то плохое, но ты возвращаешься сильнее и берёшь ситуацию в свои руки.
Это было действительно идеально, но я не хочу, чтобы бой против Спивака сложился так же. Я просто хочу закончить бой досрочно, и болельщики, думаю, будут этому рады», — приводит слова Гана MMAJunkie.
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