Алекс Перейра: я буду драться за пояс, это решение уже принято

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра заявил, что его следующий бой станет титульным.

«Я обязательноно буду драться за пояс. Это решение уже принято в UFC после моего последнего боя», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, в последнем бою 36-летний Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск в рамках турнира UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между Алексом Перейрой и представителем Чехии Иржи Прохазкой.