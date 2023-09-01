Алекс Перейра: я буду драться за пояс, это решение уже принято

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра заявил, что его следующий бой станет титульным.
«Я обязательноно буду драться за пояс. Это решение уже принято в UFC после моего последнего боя», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Напомним, в последнем бою 36-летний Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск в рамках турнира UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона. Ранее бразилец проиграл Исраэлю Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между Алексом Перейрой и представителем Чехии Иржи Прохазкой.
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