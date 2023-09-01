Перейра: Стрикленд — на пике формы, у него больше всего шансов победить Адесанью

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка в среднем дивизионе между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом. Бой состоится на турнире UFC 293.

«Адесанья определённо сильный боец, это будет очень тяжёлый бой для Стрикленда. Но Стрикленд сейчас на пике формы, поэтому из всех парней топового уровня у него максимальные шансы победить Адесанью», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Поединок Адесанья – Стрикленд состоится 10 сентября в Сиднее (Австралия) и возглавит турнир UFC 293.

Исраэль Адесанья — действующий чемпион UFC в среднем весе. Шон Стрикленд занимает пятую строчку в рейтинге UFC.