Рамзан Кадыров поручил разобраться в массовой драке с участием Чурчаева

Депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поручил ему взять под контроль ситуацию, связанную с массовой дракой в московском ТЦ. Участие в побоище принял известный боец смешанных единоборств Шовхал Чурчаев.
«Накануне в одном из ТРЦ города Москвы произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль. Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение.
Рамзан Ахматович всегда призывает всех чеченцев, находящихся за пределами республики, быть образцом во всём. Поведение отдельных личностей, которое идёт вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жёсткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», — написал Делимханов в своём телеграм-канале.
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