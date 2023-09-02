Хабиб — о последнем бое в карьере: в лагере и палец ломал, и в больницу попадал на 8 дней

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об ошибках при подготовке к бою с Джастином Гэтжи.
«Сам бой с Гэтжи в голове не прокручиваю. А вот моменты в подготовке… Столько травм у меня никогда не было.
Я и в больницу на восемь дней попадал, и палец ломал. С моей стороны были недочёты маленькие, упущения.
Сейчас я прокручиваю, понимаю, где допустил ошибку. И теперь советую младшим избегать этого», – сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.
Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победу.
В октябре 2020 года на турнире UFC 254 Нурмагомедов задушил во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.
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